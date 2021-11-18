Озеро Гасси в Хабаровском крае в опасности: у берегов обнаружены залежи мертвой рыбы, а вода насыщена тяжелыми металлами Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае экологи бьют тревогу. Они обеспокоены состоянием одного из красивейших озер региона - Гасси. По словам специалистов, его воды загрязняются из-за строительства нового газопровода. Свои доводы представители «Заповедного Приамурья» подкрепляют снимками из космоса, на которых отмечены загрязнения (выделено красным цветом на фото - прим.ред.) и проведенными исследованиями.

- При проведении исследований нами были отобраны пробы воды в границах национального парка «Анюйский» и вблизи мест размножения дальневосточной черепахи (этот вид черепах занесен в Красную книгу РФ и в Красную книгу Хабаровского края - прим.ред.), - отмечает заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ирина Никитина. - К тому же, в границах береговой полосы озера были обнаружены скопления мертвой рыбы, в том числе серебряные караси, образцы которых отобраны на токсикологический анализ.

Его результаты показали: в рыбе обнаружена высокая концентрация тяжелых металлов и элементов, которые могли отравить ее. Кроме того, в пробах природной воды превышение фонового уровня взвешенных веществ достигает в 3,3 и 6,9 раза соответственно, и гораздо выше нормируемого. В том числе содержание нефтепродуктов в тех же контрольных пунктах превышает допустимый уровень в 2,8 - 6,6 раза.

- Руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» направило обращение в Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой провести проверку по факту загрязнения озера Гасси и принять соответствующие меры реагирования в рамках возложенных полномочий, - сообщили в дирекции организации.

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