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Здоровье18 ноября 2021 2:56

Вахтовиков Хабаровского края обязали привиться от коронавируса

Решение было принято на заседании регионального оперштаба по распространению ковида
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Вахтовиков Хабаровского края обязали привиться от коронавируса

Вахтовиков Хабаровского края обязали привиться от коронавируса

Фото: Лада ДУДАРОВА

Вахтовики Хабаровского края обязаны пройти вакцинацию от ковида и сдать ПЦР-тесты. Решение было принято на заседании регионального оперштаба по распространению коронавируса.

- Участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в северных районах края, приезжают и работают вахтовым методом, - говорится в сообщении.

Напомним, что также обязательной вакцинации в регионе сейчас подлежат люди старше 60 лет. Они могут для получения вакцины вызвать на дом бригаду медиков и поставить прививку.

А с 1 декабря купить билеты на внутрирегиональные авиарейсы можно будет только при наличии QR-кода.

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