Вахтовиков Хабаровского края обязали привиться от коронавируса Фото: Лада ДУДАРОВА

Вахтовики Хабаровского края обязаны пройти вакцинацию от ковида и сдать ПЦР-тесты. Решение было принято на заседании регионального оперштаба по распространению коронавируса.

- Участники заседания оперативного штаба отметили необходимость 100% вакцинации от коронавирусной инфекции вахтовиков. После достижения 100% показателей, обсервация и ПЦР-тестирование для въезда и выезда такой категории работников будут отменены. На текущий момент около 72% сотрудников, занимающихся добычей драгоценных и цветных металлов, угля в северных районах края, приезжают и работают вахтовым методом, - говорится в сообщении.

Напомним, что также обязательной вакцинации в регионе сейчас подлежат люди старше 60 лет. Они могут для получения вакцины вызвать на дом бригаду медиков и поставить прививку.

А с 1 декабря купить билеты на внутрирегиональные авиарейсы можно будет только при наличии QR-кода.

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