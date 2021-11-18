Контроль на автомате: в Хабаровском крае с 1 декабря начнут работать автоматические пункты весогабаритного контроля Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 1 декабря заработают в полную силу два автоматических пункта весогабаритного контроля. Комплексы появились на дорогах еще 30 августа, однако все это время работали в тестовом режиме, сообщили в региональном правительстве.

Там отметили, что комплексы находятся на 12-м километре дороги «Подъезд к селу Бичевая» и на 35-м километре трассы «Комсомольск-на-Амуре - Амурск».

- Через две недели вся информация, собранная пунктами, начнет передаваться в ведомство, а нарушители будут привлекаться к административной ответственности, - уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В ведомстве также рассказали, что с начала тестового периода были зафиксированы свыше семи тысяч нарушений. В подавляющем большинстве случаев, масса транспортных средств была превышена более чем на 50%.

Отметим, что места установки комплексов были определены комиссионно - при участии УГИБДД, дорожных экспертов и с учетом мнения глав районов.

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