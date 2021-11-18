Хабаровский караоке-клуб нелегально работал по ночам
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске прошли рейды по ночным клубам. По закону, заведения должны быть закрыты с 23:00 до 06:00 и днем впускать только тех, у кого есть QR-код. Однако требования соблюдают не все, сообщили в администрации города.
- Установлено, что один из караоке-клубов в период ограничительных мероприятий функционировал в штатном режиме. Составлен протокол осмотра, для дальнейшего разбирательства руководство приглашено в УМВД России по Хабаровску, - рассказали в мэрии.
Там отметили, что подобные рейды на этом не закончатся и будут проводиться регулярно. И не только в Хабаровске, но и на остальной территории региона.
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