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Общество18 ноября 2021 5:23

В Хабаровском крае благоустроят 160 дворов

Какие дворы преобразят к следующему году, решит голосование
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дворы благоустроят в семи городах и двух рабочих поселках

Дворы благоустроят в семи городах и двух рабочих поселках

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовала программа «1000 дворов на Дальнем Востоке». На ее реализацию из федерального бюджета регион получит 1 миллиард 121 миллион рублей. На эти деньги благоустроят 160 дворов.

Какие именно дворовые территории приведут в порядок, решит голосование на платформе «Голос27.ру».

- Дворы благоустроят в семи городах и двух рабочих поселках края. Работы на выбранных в голосовании дворовых территориях завершатся в 2022 году. Финансирование идет из бюджета Минвостокразвития России, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Голосование на платформе «Голос 27.ру» пройдет до 30 ноября.