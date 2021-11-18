Топ-10 фермерских продуктов для защиты от холода и болезней

Основные предпочтения россиян сформированы вокруг культуры чаепития.

1. Иван-чай с цедрой лимона и корнем имбиря

Топ-10 открывает Иван-чай, который имеет самый высокий коэффициент противовоспалительного действия среди растений отечественной флоры. Большой популярностью пользуется Иван-чай с цедрой лимона и корнем имбиря. Его бережно готовят на костромском предприятии «Ярила», стоимость – 230 рублей.

2. Облепиховый морс

За чаем в рейтинге популярности следует облепиховый морс. Домашние напитки традиционно ценятся как источник натуральных витаминов и микроэлементов. На маркетплейсе Свое Родное такой морс от костромского хозяйства «Царь-Берендей» стоит 270 рублей.

3. Мед с сушенной брусникой

Но следующей строчке расположился непременный спутник русских чаепитий и один из ключевых природных продуктов для поддержания иммунитета – мед. Пользователи Свое Родное зачастую покупают мед с полезными добавками. Например, в топе заказов крем-мед с сушенной брусникой. Его стоимость 290 рублей, и он приедет к вам из Чувашии.

4. Перга

Более продвинутые любители продуктов пчеловодства часто останавливают свой выбор на перге, которая исключительно богата антиоксидантами. За 570 рублей вы можете приобрести пергу со знаменитых башкирских пасек.

5. Варенье с мятой и хвоей

Застолья пользователей Свое Родное сопровождает не только мед, но и другой традиционный источник витаминов в осенне-зимний период – варенье. В этой категории наибольшей популярностью пользуется варенье с мятой и хвоей. Нежное лакомство от группы компаний «Добродед» обойдется в 350 рублей.

6. Варенье с морошкой

Конкуренцию ему составляет варенье с морошкой, которая все чаще становится компонентом авторских меню ведущих российских ресторанов. За 690 рублей вы получите полулитровую банку ягод, собранных в Новгородской области.

7. Кедровое масло

Другой многовековой русский рецепт по сохранению здоровья в самую промозглую погоду – это баня. И здесь у клиентов Свое Родное есть однозначные фавориты. Активнее всего россияне заказывают натуральное кедровое масло, которое превратит банную процедуру в целебное парение. За 445 рублей доступно 100 мл сыродавленного масла из Новосибирска.

8. Мыло из полыни с пижмой

Истинное старорусское СПА помимо кедрового масла обеспечат авторские ремесленные товары, например, мыло из полыни с пижмой. Добротный кусок стоит 200 рублей, производитель «Здоровье сибирской тайги» из республики Алтай.

9. Чеснок

И, конечно же, в период простуд увеличивается потребление чеснока. Ароматное антибактериальное средство широко представлено у российских фермеров. «Никитин ферм» из Владимирской области готов помочь вам справиться с простудой уже за 50 рублей.

10. Чай чага

Чай из черного березового гриба Чага, собранного в предгорьях Алтая стоит 450 рублей. Он благотворно влияет на обмен веществ и обладает выраженным противоопухолевым действием, а по тонизирующим свойствам превосходит большинство природных источников энергии.

«Маркетплейс Свое Родное отражает все многообразие не только фермерских продуктов, но и культурных и бытовых традиций российского народа. Спрос на продукты варьируется в зависимости от сезона и модных тенденций и сейчас мы отмечаем всплеск интереса к продуктам, способным одновременно повысить иммунитет и помочь в приятной обстановке провести длинные ноябрьские каникулы», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочные товары и многое другое от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 7 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы от фуагра до морского гребешка. Также через платформу можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах.