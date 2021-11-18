Качество почвы проверили в Хабаровском крае

С 1 октября по 30 октября в испытательную лабораторию ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» поступило 39 проб почв для исследований на наличие загрязняющих веществ, в том числе в рамках исполнения государственного задания - 29 проб и в рамках оказания платных услуг - 10 проб.

Всего проведено 72 исследования, выявлено 29 положительных результатов в 17 пробах. Наиболее часто выявлялись остаточные количества С-метолахлора, как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. Данный пестицид является почвенным гербицидом и широко используется на территории Хабаровского края для борьбы с сорняками, преимущественно на сое. В том числе во всех 10-ти пробах почв, отобранных с полей, принадлежащих сельскохозяйственному предприятию, выявлено превышение остаточного количества данного пестицида. Загрязнение почв в данном случае обусловлено нарушением регламентов их применения, а также несоблюдением севооборотов. Соя выращивается на этих полях в течение нескольких лет подряд.

В двух пробах почв выявлено превышение массовой доли нефтепродуктов. В одном случае превышение составило более чем в 4 раза, во втором случае более чем в 60 раз. Данные пробы были отобраны в местах стоянки и заправки сельскохозяйственной техники.

В 14 пробах почв выявлено превышение содержания нитратов от 2 до 10 раз выше норматива 130 мг/кг почвы. Повышенное содержание нитратов в почве может привести к накоплению нитратов в овощной продукции, а также загрязнению водных источников. Данные пробы были отобраны в пленочных теплицах, где выращиваются овощные культуры и как правило применяются повышенные дозы внесения минеральных удобрений.