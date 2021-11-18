В Хабаровском крае показатели урожайности выросли по сравнению с прошлым годом

В Хабаровском крае подведены предварительные итоги сбора урожая Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подведены предварительные итоги сбора урожая. Фермеры собрали шесть тысяч тонн овощей открытого грунта. В 2020 урожай был меньше в 1,4 раза.

- Хозяйства всех категорий вырастили и собрали 45 тысяч тонн овощей, это больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, - отметили в пресс-службе правительства края.

Также в регионе увеличилась урожайность картофеля. Фермеры выкопали 100 тысяч тонн этого корнеплода. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Девять тысяч тонн из ста выращено в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Также в крае собрано 16 тысяч тонн зерновых культур. Их выращивали в хозяйствах муниципальных районов.