Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 7:25

Восемьдесят сельских школ отремонтируют в Хабаровском крае

Ремонтные работы начнутся в следующем году
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Хабаровском крае отремонтируют 80 сельских школ

В Хабаровском крае отремонтируют 80 сельских школ

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отремонтируют 80 сельских школ. Это 20% от потребности. Масштабные работы начнутся в следующем году.

- Сельские школы будут отремонтированы в течение ближайших пяти лет. Пилотным объектом станет школа в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района. На ее ремонт понадобится 76 миллионов рублей, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

80% необходимых денежных средств на ремонт сельских школ выделят из федерального бюджета. 20% - из бюджета края.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина, капитальный ремонт проведут в 1000 школ Дальнего Востока. Ремонт будет произведен до 2026 года.