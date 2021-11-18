Восемьдесят сельских школ отремонтируют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отремонтируют 80 сельских школ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отремонтируют 80 сельских школ. Это 20% от потребности. Масштабные работы начнутся в следующем году.

- Сельские школы будут отремонтированы в течение ближайших пяти лет. Пилотным объектом станет школа в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района. На ее ремонт понадобится 76 миллионов рублей, - отметил глава региона Михаил Дегтярев.

80% необходимых денежных средств на ремонт сельских школ выделят из федерального бюджета. 20% - из бюджета края.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина, капитальный ремонт проведут в 1000 школ Дальнего Востока. Ремонт будет произведен до 2026 года.