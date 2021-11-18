В Хабаровском крае в 2022 году отремонтируют дороги во всех районах города

В Хабаровском крае в 2022 году продолжится ремонт дорог Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае в 2022 году продолжится ремонт дорог. Проезжие части приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Уже заключены контракты на обустройство 43 объектов. Ремонт магистралей пройдет во всех районах города.

- В 2022 году будет отремонтирован переулок Отрадный, улицы Слободская, Узловая, Уктурская, Маяковская, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Также отремонтируют 1,35 километра дороги на улице Яблоневой. Кроме этого, работы проведут на улицах Окружная, Репина, Пилотов, а также на переулках Палубном, Промышленном, Ванкова.