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Общество18 ноября 2021 8:17

Пробки в Хабаровске: стоят Краснореченская, Волочаевская и улица Машинистов

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на шесть баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на шесть баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на шесть баллов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 18 ноября небольшая пробка образовалась на улице Машинистов. Она начинается от поворота с Промывочной и завершается на перекрестке с улицей 60-летия Октября.

На Шевчука затор медленно продвигается в сторону улицы Павла Морозова.

Длинная пробка и по улице Краснореченской. Она продолжается на развязке. На улице 65-летия Победы затор длится от развязки до пересечения с Павла Морозова.

Оборонная стоит от поворота с Ремесленной до пересечения с Краснореченской.

Пробка на улице Лейтенанта Орлова начинается в районе остановки «Облачный переулок» и заканчивается на перекрестке с Волочаевской.