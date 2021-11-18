Около восьми тысяч подарочных боксов для новорожденных получат родители Хабаровского края

Около 8000 подарочных боксов для новорожденных получат родители Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край прибыла партия подарочных боксов для новорожденных. 7925 комплектов начнут получать новоиспеченные родители уже на этой неделе. В регионе проходит акция «Подарок новорожденному», инициатором которой стал губернатор края Михаил Дегтярев.

- Обязательными условиями для получения такого подарка является проживание на территории края и гражданство РФ. В боксе есть все необходимое для новорожденного малыша, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Напомним, получить подарок могут женщины, которые стали мамами в период с 1 сентября этого года. Подарочный бокс вручается родителям новорожденного в день выписки из роддома.