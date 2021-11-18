Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 8:27

Около восьми тысяч подарочных боксов для новорожденных получат родители Хабаровского края

Инициатором акции «Подарок новорожденному» является Михаил Дегтярев
Анастасия НУРАДИЛОВА
Около 8000 подарочных боксов для новорожденных получат родители Хабаровского края

Около 8000 подарочных боксов для новорожденных получат родители Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край прибыла партия подарочных боксов для новорожденных. 7925 комплектов начнут получать новоиспеченные родители уже на этой неделе. В регионе проходит акция «Подарок новорожденному», инициатором которой стал губернатор края Михаил Дегтярев.

- Обязательными условиями для получения такого подарка является проживание на территории края и гражданство РФ. В боксе есть все необходимое для новорожденного малыша, - пояснили в пресс-службе правительства края.

Напомним, получить подарок могут женщины, которые стали мамами в период с 1 сентября этого года. Подарочный бокс вручается родителям новорожденного в день выписки из роддома.