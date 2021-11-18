В Хабаровск поступило 43 200 доз вакцины «Спутник лайт»

Фото: телеграм-канал «Здравый смысл 27»

В краевую столицу поступила крупная партия вакцины «Спутник лайт». Всего 43 200 доз.

- Вакцину «Спутник лайт» рекомендуется использовать тем жителям края, кто год назад уже вакцинировался от COVID-19 и сейчас должен пройти процедуру ревакцинации, - сообщается в телеграм-канале Евгения Никонова, председателя правительства края по социальным вопросам.

Сейчас вакцину «Спутник лайт» распределяют по всем медучреждениям, где вакцинируют население от COVID-19, а также по мобильным прививочным пунктам региона.