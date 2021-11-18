Прокуратора внесла представление мэру Комсомольска-на-Амуре

В городе Юности не устранены последствия снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Комсомольская-на-Амуре контролирует уборку снега с городских дорог. Однако надзорным ведомством установлено, что службы города не очистили от снега пешеходные зоны и другие элементы улично-дорожной сети. Также, на улицах города Юности образовались сугробы высотой более одного метра.

В деятельности управляющих компаний тоже обнаружены нарушения. Работы по содержанию многоквартирных домов проводились не в полном объеме. Вероятно, речь идет об уборке снега с дворовых территорий.

- Чтобы активизировать работы по очистке территорий города от снега и льда, мэру Комсомольска-на-Амуре и руководителям управляющих компаний внесено представление, - пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует устранение выявленных нарушений.