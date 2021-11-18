Сотрудники ФСБ изъяли у двух хабаровчан 190 килограммов черной икры Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске задержали двух мужчин. Сотрудники ФСБ изъяли у них более 190 килограммов икры осетровых рыб. Черная икра является особо ценным видом водных биоресурсов, которые занесены в Красную книгу.

Ущерб, нанесенный задержанными биологическим водным ресурсам, составляет более 41 миллиона рублей.

- По факту задержания проводится проверка по статье 258.1 УК РФ - «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ», - пояснили в пресс-службе пограничной службы ФСБ России.