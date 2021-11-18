556 человек за сутки заболели ковидом в Хабаровском крае
Фото: Лада ДУДАРОВА
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 556 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 181, в Комсомольске - 116, в Верхнебуреинском районе - 47, в Комсомольском и Лазо - 33, в Бикинском - 24, в Николаевском и Совгаванском - 21, в Хабаровском - 20, в Нанайском - 19, в Ванинском - 17, в Солнечном - 12.
- Выздоровели 305 жителей края, 43 находятся в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2567 коек для ковид-больных. Свободны 302.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 139 случая коронавируса;
91 152 человек выздоровели;
11 009 находятся на лечении (2265 в стационаре, амбулаторно 8744);
Скончалось 978 человек.
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