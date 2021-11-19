У водителя случился приступ эпилепсии: в Хабаровске машина улетела в яму с бетоном и арматурой Фото: Социальные сети

В Хабаровске произошло ДТП, которое не оставило равнодушными пользователей социальных сетей. 19 ноября в яму с бетоном и арматурой на улице Вяземской улетела иномарка.

Как стало известно, у водителя машины случился приступ эпилепсии за рулем.

— Эпилепсия является противопоказанием к получению водительских прав. Однако существует ряд исключительных случаев, когда люди, страдающие от этого недуга, все же могут получить разрешение на управление авто. Не исключено, что мужчина как раз относится к такой категории людей, — рассказала в разговоре с «Комсомолкой» юрист Софья Иванова.

В ГИБДД города уточнили, что мужчина серьезных травм не получил, однако помощь медиков ему все же потребовалась. Поэтому его увезли в больницу.

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