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Происшествия19 ноября 2021 0:58

В Хабаровске пьяный водитель Land Cruiser устроил серьезное ДТП

Водитель второй машины находится в больнице
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
В Хабаровске пьяный водитель Land Cruiser устроил серьезное ДТП

В Хабаровске пьяный водитель Land Cruiser устроил серьезное ДТП

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске пьяный водитель стал виновником серьезной аварии. 18 ноября около девяти часов вечера его Land Cruiser на полном ходу влетел в другую иномарку. Легковушка от удара была повреждена настолько, что восстановлению вряд ли подлежит. Подробности аварии сообщили в ГИБДД города.

- Нетрезвый мужчина, управляя транспортным средством и двигаясь по улице Краснореченской, не предоставил преимущества в движении, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством Toyota Carina, двигающимся на разрешающий сигнал светофора, - сказали в ведомстве.

В итоге водитель легковушки получил тяжелые травмы: многочисленные ушибы и переломы. Сейчас он находится в больнице.

Машина виновника аварии отправлена на штрафстоянку.

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