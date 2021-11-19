Почти за 700 миллионов отремонтируют главный стадион Комсомольска-на-Амуре

Стадион начали ремонтировать только в сентябре Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края полным ходом идет ремонт главного стадиона города «Авангард». Реконструкция началась только в сентябре 2021 года, до этого проект обновления спортивного объекта только прорабатывался целых пять лет.

Благодаря вмешательству Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края, удалось выделить необходимые средства, чтобы начать ремонт.

Из федерального бюджета направили около 375 миллионов рублей в рамках проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Дополнительно более 307 миллионов собрали из краевого и местного бюджетов. По итогу общая сумма составила почти 700 миллионов рублей.

За ходом реконструкции «Авангарда» следят, в том числе городские власти. Так, Александр Жорник, глава Города юности, побывал на месте с инспекцией и дал свою оценку.

- Я очень рад, что долгожданная реконструкция «Авангарда», наконец, сдвинулась с места. Стадион построили в далеком 1982 году, и с тех пор он сильно обветшал. Кроме косметического ремонта тут ничего не делалось. Профессиональный спорт в нашем городе находится на высоком уровне, жители тоже очень активные, и современный стадион городу очень нужен, - отметил Александр Жорник, глава Комсомольска-на-Амуре.

На данном этапе на стадионе проходит демонтаж аварийной северной трибуны, приводится в порядок административно-бытовой корпус и внутренние помещения западной и южной трибун. Также рабочие заменят инженерные коммуникации здания.

Первый этап реконструкции «Авангарда» по планам должен завершиться в конце 2022 года. На втором этапе строители положат искусственный футбольный газон. Также появятся беговые дорожки и освещение.