Хабаровская городская дума приняла список инвестпроектов

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Хабаровской гордумы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Михаил Чувашов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Список адресных инвестиционных проектов принимается каждый год и представляет собой объекты первоочередного внимания властей краевой столицы. На следующий год запланировано строительство: школы в микрорайоне «Строитель», детского сада в Волочаевском городке, в районе улицы Подгаева. Детсада на пересечении Запарина-Амурский бульвар. Также на улице Георгиевской и в микрорайоне «Ореховая сопка». Запланировано и возведение школы в микрорайоне Демьяна Бедного-Большая.

- Общий бюджет инвестпроектов - 455 миллионов рублей. Он складывается по формуле «бюджет Хабаровска плюс финансирование по разным программам». Это всегда сочетание отчислений из бюджетов разных уровней, в зависимости от их размера. Например, в микрорайоне «Строитель» деньги в основном федеральные и краевые. Муниципалитет ищет земельный участок, проводит межевание и передает землю субъекту. Главное - мэрия выполняет проектно-изыскательные работы. Это примерно 10% суммы всех работ, - комментирует заместитель председателя Хабаровской гордумы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Михаил Чувашов.

Проекты содержат не только социальные объекты. Запланированы дороги и благоустройство коммунальной инфраструктуры. Так инвестиции будут направлены в проектирование и строительство дороги в границах квартала Моряков-Амурцев в Краснофлотском районе. Здесь большой пласт жителей обеспокоен транспортной доступностью территории их проживания. От Совхозной до Трехгорной проложат дорожную сеть по улице Героев Пассаров. Деньги направят и на устройство водопроводных сетей для установки водоразборных колонок - этим вопросом сильно озабочены обитатели честного сектора.