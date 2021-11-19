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Общество19 ноября 2021 4:08

Житель Хабаровского края ввез в регион потенциально опасных животных

Мужчине грозит штраф
Анастасия НУРАДИЛОВА
Житель Хабаровского края ввез в регион потенциально опасных животных Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Житель Хабаровского края ввез в регион потенциально опасных животных Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

Житель Вяземского ввез в регион трех баранов. Однако ветеринарных документов на руках у мужчины не было.

- Наличие документов должно было подтвердить, что животные не заразны и безопасны для другого скота и людей, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Мужчине грозит административная ответственность по части первой статьи 10.6 административного кодекса РФ – «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей.