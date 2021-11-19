Михаил Дегтярев поздравил преподавателей вузов с их праздником Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил преподавателей высшей с школы с профессиональным праздником.

- Вы создаете основу будущего нашей страны, помогаете студентам формировать профессиональные навыки, воспитываете в них ответственное отношение к делу. Вузы края занимают высокие позиции в федеральных и даже международных рейтингах. Это подтверждает, что преподаватели отлично справляются со своими задачами, - обратился к преподавателям Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

День преподавателя высшей школы - молодой праздник. Приказ о нем подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков в 2021 году, который стал Годом науки и технологий. Датой праздника назначено 19 ноября. В этот день родился основатель МГУ, ученый Михаил Ломоносов.