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Общество19 ноября 2021 4:24

Михаил Дегтярев поздравил преподавателей вузов с их праздником

Свое поздравление он опубликовал в личном телеграм-канале
Анастасия НУРАДИЛОВА
Михаил Дегтярев поздравил преподавателей вузов с их праздником

Михаил Дегтярев поздравил преподавателей вузов с их праздником

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил преподавателей высшей с школы с профессиональным праздником.

- Вы создаете основу будущего нашей страны, помогаете студентам формировать профессиональные навыки, воспитываете в них ответственное отношение к делу. Вузы края занимают высокие позиции в федеральных и даже международных рейтингах. Это подтверждает, что преподаватели отлично справляются со своими задачами, - обратился к преподавателям Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

День преподавателя высшей школы - молодой праздник. Приказ о нем подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков в 2021 году, который стал Годом науки и технологий. Датой праздника назначено 19 ноября. В этот день родился основатель МГУ, ученый Михаил Ломоносов.