Пункты вакцинации от COVID-19 появятся в хабаровских школах

В эту субботу прививку можно будет поставить в десяти образовательных учреждениях города Фото: Правительство Хабаровского края

В школах краевой столицы появятся пункты вакцинации. В эту субботу прививки от COVID-19 начнут ставить в десяти образовательных учреждениях. Через неделю пункты появятся еще в 20 школах.

- Вакцинироваться в школах смогут не только ученики, но и их родители. Для взрослых в зданиях школ организованы отдельные входы, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации города.

В образовательных учреждениях, где обучение идет во вторую смену, поставить прививку можно будет с двух часов дня.

В эту субботу пункты вакцинации появятся в школах «Успех», а также в школах №№ 51, 67, 19, 85. Кроме этого, вакцинироваться можно будет в СОШ №1 Березовки, гимназии №1, лицее «Звездный» и Волочаевском лицее.