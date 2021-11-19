Два человека пострадали в ночных пожарах в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ночью в пожарах пострадали два человека Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ночью 19 ноября в Хабаровском крае произошло два серьезных пожара. Горел жилой дом в Переяславке и дачный участок в Солнечном.

Возгорание в двухквартирном доме произошло в три часа ночи. Пожар тушили более двух часов. Пламя охватило площадь размером 100 квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали. Пожилую женщину 1929 года спасли. Она не пострадала.

Второй пожар начался через час после первого. Возгорание на дачном участке удалось потушить за 10 минут. Пламенем была охвачена территория дачного дома - 15 квадратных метров. Из-за пожара обрушилась крыша. Пострадал мужчина, получил травмы. От госпитализации он отказался.

- Причины возгорания станут известны, когда сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России осмотрят места возгораний и опросят очевидцев, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровском краю.