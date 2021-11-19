Микрофинансовая организация в ЕАО оштрафована за нарушение закона

В Еврейской автономной области мужчина оформил микрозайм, но не смог вовремя погасить задолженность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Микрофинансовая компания выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за отправленное письмо работодателю должника.

В Еврейской автономной области мужчина оформил микрозайм, но не смог вовремя погасить задолженность. Микрофинансовая организация отправила письмо работодателю должника, в котором попросила оказать влияние на мужчину.

- На организацию составлен протокол. Они совершили административное правонарушение, которое зафиксировано в первой части статьи 14.57 административного кодекса - «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.