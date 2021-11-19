Таможенники Хабаровска подвели итоги летней грузовой навигации

Из китайских городов Фуюань и Тунцзян ввезено 118,3 тысячи тонн различных товаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со второго мая по восьмое ноября этого года через таможню Хабаровска прошло более 448 тысяч тонн груза и 192 транспортных средства. По сравнению с прошлым годом показатель товаропотока стал больше в 10 раз. Экспорт увеличился на 2%.

- Из китайских городов Фуюань и Тунцзян ввезено 118,3 тысячи тонн различных товаров. Среди них самосвалы и тракторы, погрузчики и бульдозеры, а также разные диски, стеклянные и гранитные изделия, промышленная спецтехника, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.

Среди экспортированных товаров лидируют лесоматериалы и пиломатериалы, а также уголь. Всего вывезено 330,3 тысячи тонн различных товаров. Из края перестали вывозить лососевую икру, сою и муку.