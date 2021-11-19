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Здоровье19 ноября 2021 7:58

Обязательная вакцинация от COVID-19 для студентов введена в Хабаровском крае

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора региона
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студенты Хабаровского края обязательно должны будут вакцинироваться от COVID-19

Студенты Хабаровского края обязательно должны будут вакцинироваться от COVID-19

Студенты Хабаровского края обязательно должны будут вакцинироваться от COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

- Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью. Они являются источником заражения людей старшего поколения, - говорится в постановлении ведомства.

Также в постановлении указано, что до 13 декабря студенты должны вакцинироваться первым компонентом вакцины. Вторую прививку необходимо поставить до 13 января следующего года.