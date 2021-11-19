Пробки в Хабаровске: последний будний день на неделе закончился длинными заторами

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 19 ноября большая пробка образовалась в сторону улицы Павла Морозова. Затор сформировался заранее - на Шевчука.

Хабаровчанам придется набраться терпения, проезжая улицу Волочаевскую. Там пробка стала длиннее, чем обычно. Столпотворение машин начинается от улицы Ленина и продолжается на Краснореченской. Там затор образовался на развязке и продолжился на улице 65-летия Победы.

На улице Шеронова тоже небольшая пробка. Она начинается от пересечения с Гамарника и заканчивается на перекрестке с Ленина.

Тем жителям города, чей путь домой проложен через проспект 60-летия Октября, придется потратить на пробку много времени. Там сформировался затор длиной на весь проспект.

Недлинная пробка на улице Дикопольцева. Она начинается в районе Генконсульства КНДР и заканчивается в районе железнодорожного техникума.

Стоит также одна из главных улиц краевой столицы. Пробки на Карла Маркса сформировались на всей длине улицы.