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Общество19 ноября 2021 8:14

Пробки в Хабаровске: последний будний день на неделе закончился длинными заторами

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов

Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 19 ноября большая пробка образовалась в сторону улицы Павла Морозова. Затор сформировался заранее - на Шевчука.

Хабаровчанам придется набраться терпения, проезжая улицу Волочаевскую. Там пробка стала длиннее, чем обычно. Столпотворение машин начинается от улицы Ленина и продолжается на Краснореченской. Там затор образовался на развязке и продолжился на улице 65-летия Победы.

На улице Шеронова тоже небольшая пробка. Она начинается от пересечения с Гамарника и заканчивается на перекрестке с Ленина.

Тем жителям города, чей путь домой проложен через проспект 60-летия Октября, придется потратить на пробку много времени. Там сформировался затор длиной на весь проспект.

Недлинная пробка на улице Дикопольцева. Она начинается в районе Генконсульства КНДР и заканчивается в районе железнодорожного техникума.

Стоит также одна из главных улиц краевой столицы. Пробки на Карла Маркса сформировались на всей длине улицы.