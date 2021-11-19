Погода в Хабаровске 20 ноября 2021: небольшой снег и до -23

Ночью ожидаются осадки в виде небольшого снега Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 20 ноября в некоторых районах Хабаровского края ожидается небольшой снег, но он пройдет только ночью. Днем осадки не предвидятся.

Температура воздуха в Хабаровске в дневное время суток будет варьироваться от -3 до -5 градусов. Ночью станет холоднее: от -9 до -11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В южных районах края дневная температура будет от 0 до -5 градусов. Ночью же ожидается от -7 до -12 градусов. Западный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается похолодание. Днем температура воздуха упадет до -16 градусов. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -23 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

В северных районах региона днем температура будет варьироваться от -4 до -15 градусов. Ночью же похолодает до -22 градусов. Скорость северного ветра 2-14 метров в секунду.