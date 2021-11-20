За сутки в Хабаровском крае от COVID-19 умерли семь человек

19 ноября заболевание подтвердилось у 570 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Хабаровском крае подтвердилось 570 новых случаев заболевания коронавирусом. 47 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 35 из них на ИВЛ.

- В пятницу в крае зафиксировано семь летальных исходов среди больных COVID-19, - сообщили в краевом минздраве.

Больше всего случаев заболевания 19 ноября зафиксировано в Хабаровске – 124. На втором месте по заболеваемости Комсомольск-на-Амуре – там заболело 110 человек. Замыкает тройку антилидеров Николаевский район – 62 заболевших.

Также, 49 человек заболели в Советско-Гаванском районе, 44 – в районе имени Лазо, 43 – в Солнечном районе. В Хабаровском районе подтвердилась болезнь у 36 человек. В Амурском районе – у 30. 23 заболевших в Вяземском районе. 20 – в Ванинском районе. В остальных районах единичные случаи заболевания.

В крае развернуто 2567 коек для больных COVID-19. Из них свободны 282.

- С начала пандемии в регионе зарегистрировано 103 709 случаев заболевания коронавирусом. За этот период умерли 985 человек, - сообщили к краевом минздраве.