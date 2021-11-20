В квартиры жителей поселка Новостройка проведена питьевая вода

В поселке Новостройка, расположенном в районе имени Лазо, в дома 600 жителей провели питьевую воду Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В поселке Новостройка, расположенном в районе имени Лазо, в дома 600 жителей провели питьевую воду. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

- Работы по проведению питьевой воды обошлись в 3,1 миллион рублей. Два миллиона из этой суммы было выделено из краевого бюджета. Жители и предприниматели вложили 400 тысяч, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В поселке обустроено две водоразборные колонки. Также, проведен ремонт насосной станции, произведена замена трубопровода. К водопроводу подключены два многоквартирных дома.