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Общество20 ноября 2021 0:00

В квартиры жителей поселка Новостройка проведена питьевая вода

Чистой водой обеспечены 600 сельчан
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В поселке Новостройка, расположенном в районе имени Лазо, в дома 600 жителей провели питьевую воду

В поселке Новостройка, расположенном в районе имени Лазо, в дома 600 жителей провели питьевую воду

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В поселке Новостройка, расположенном в районе имени Лазо, в дома 600 жителей провели питьевую воду. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

- Работы по проведению питьевой воды обошлись в 3,1 миллион рублей. Два миллиона из этой суммы было выделено из краевого бюджета. Жители и предприниматели вложили 400 тысяч, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В поселке обустроено две водоразборные колонки. Также, проведен ремонт насосной станции, произведена замена трубопровода. К водопроводу подключены два многоквартирных дома.