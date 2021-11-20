В хабаровских школах и детских садах появилось новое оборудование Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровских школах и детских садах появилось новое оборудование. На это было выделено 132 миллиона рублей.

В детском саду «Родничок» отремонтировали пищеблок. Там появились новый пароконвектомат и кухонные плиты. Кроме этого, рабочие обновили вытяжку, отремонтировали пол, стены и потолок.

На обновление пищеблоков и прачечных выделялось более десяти миллионов рублей. Ремонт проведен в 53 образовательных учреждениях.

- После ремонта пищеблоков и установки там нового оборудования, повара смогут быстрее готовить необходимые блюда для учащихся образовательных организаций, - отметил Артем Луценко, главный специалист МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли «Образование».

На ремонт 44 медкабинетов затрачено пять миллионов рублей. Академический лицей поселка Горького теперь сможет принимать больных. Там появился изолятор, кабинет для прививок, рабочее место для врача.

- В хабаровских школах в рамках выделенных 132 миллионов появились также беговые дорожки и спортплощадки. Проведен ремонт кровли, системы отопления, а также ремонт санузлов, - рассказали в краевой администрации.