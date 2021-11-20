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Происшествия20 ноября 2021 2:00

Житель Амурского района хранил у себя дома наркотики

24-летнему парню грозит десять лет тюрьмы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной

Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурском районе оперативники обнаружили в доме 24-летнего парня 500 граммов марихуаны в засушенном виде.

Жителя села Вознесенское задержали полицейские. Из дома парня сотрудники изъяли черный полиэтиленовый пакет с растительной массой. Молодой человек рассказал, что растение он нашел на своем земельном участке. Хранил только для личного потребления.

- Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 228 УК РФ – «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование уже завершилось. Дело рассмотрят в суде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Парню грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.