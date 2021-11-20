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Общество20 ноября 2021 3:00

В Хабаровском крае отремонтировали спортзалы в шести сельских школах

Из федерального бюджета на эти цели было выделено 12 миллионов рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае отремонтированы спортзалы в сельских школах

В Хабаровском крае отремонтированы спортзалы в сельских школах

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае отремонтированы спортзалы в сельских школах. Работы велись в рамках нацпроекта «Образование». На ремонт из федерального бюджета было выделено 12 миллионов рублей.

Учащиеся шести сельских школ уже приступили к занятиям физкультурой в новых спортивных залах.

- Ремонт провели в школе №2 села Хурба, №19 поселка Алонка, а также в школах села Константиновка, поселка Амгунь, села Гродеково и поселка Дурмин, - рассказала Юлия Зотова, заместитель министра образования и науки края.

В следующем году будут отремонтированы еще четыре спортивных зала в образовательных организациях региона. Также, в еще четырех школах появится новое оборудование и спортинвентарь.