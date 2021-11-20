В мэрии Хабаровска обсудили повышение эффективности мер противодействия COVID-19 Фото: Администрация Хабаровска

В администрации краевой столицы обсудили меры противодействия новой коронавирусной инфекции.

- Необходимо выявлять нарушителей более продуктивно. Кроме представителей ГО и ЧС в рейдах должны участвовать и представители правительства. Тогда появится возможность составлять протоколы об административных правонарушениях, - отметила Елена Лагошина, заместитель мэра по соцвопросам.

В городе еженедельно полицейскими совместно с сотрудниками администрации проводятся рейды по выявлению нарушителей на транспорте и объектах бытового обслуживания.

- с 1 по 17 ноября прошло 36 таких рейдов. Проверки проводились на 502 объектах общественного транспорта. Также, проверены ТЦ, магазины и предприятия общепита, - пояснил Руслан Игнатьев, заместитель начальника УВД России по Хабаровску.

Количество рейдов стало больше с 13 ноября. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима. Однако результатов по снижению заболеваемости COVID-19 пока нет.

- Причинами является нежелание людей вакцинироваться. Также, люди почему-то пренебрегают мерами предосторожности, - отметили в краевой администрации.