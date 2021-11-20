В селе Хабаровского края мужчина украл телевизор у своего приятеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае раскрыли дело по хищению телевизора. Происшествие произошло в селе Краснореченское.

В правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал полицейским, что у него украли телевизор. Ущерб он оценил в сумму более 22 тысяч рублей.

Позже сотрудники МВД нашли злоумышленника. Им оказался приятель потерпевшего. Он рассказал, что когда пришел в гости к другу, дверь была открыта, но хозяина дома не было. Тогда мужчина решил украсть телевизор. Имущество он позже продал. Деньги потратил на собственные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полицейские занимаются поиском похищенного телевизора.