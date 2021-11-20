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Звезды20 ноября 2021 6:00

В Хабаровске открылась выставка ковров, изготовленных коренными народами

Посетить экспозицию можно в музее имени Гродекова до 10 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Ковры коренных народов продемонстрируют в музее имени Гродекова Фото: министерство культуры Хабаровского края

Ковры коренных народов продемонстрируют в музее имени Гродекова Фото: министерство культуры Хабаровского края

Ковры коренных народов продемонстрируют в музее имени Гродекова. С 20 ноября там будет работать выставка «Ковры Приамурья». Хабаровчане увидят в экспозиции 60 изделий, которые были изготовлены в период 1941-2012 годов.

- Выставка стала возможной благодаря федеральной субсидии. Государство поддерживает мероприятия, которые направлены на укрепление единства и этнокультурное развитие народов. Из федерального бюджета было выделено 840 тысяч рублей, - рассказали в министерстве культуры края.

В экспозиции представлены не только ковры. Выставка делится на два раздела: «Текстильные ковры» и «Меховые и кожаные изделия». Во втором разделе можно увидеть изделия из меха оленя, а также предметы, которые изготовлены из птичьих шкурок и кожи рыб. Кроме этого, в экспозиции будут представлены предметы быта коренных народов.

Посетить выставку можно до 10 января следующего года.