В Комсомольске-на-Амуре начнут готовить кадры для завода «Байкал»

Для производства самолетов «Байкал» потребуется много квалифицированных специалистов Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре на площадке ТОСЭР «Комсомольск» оборудуют центр подготовки к соревнованиям во Всероссийском конкурсе кадров для цифровой промышленности «Кибердром». Также, там появится Центр роботизации.

- Для производства самолетов «Байкал» потребуется много квалифицированных специалистов. Поэтому необходимо организовать собственный учебный центр. Также, будем привлекать молодежь, - рассказал Игорь Фомин, министр промышленности и торговли края.

В «Кибердоме» получить новые навыки смогут студенты и школьники «Комсомольска-на-Амуре». Их обучат беспилотному управлению воздушными суднами. Молодежь научится основам программирования в авиационной промышленности.

- Молодые люди смогут обучиться новой востребованной специальности – оператор управления беспилотными объектами, - отметил Игорь Фомин.