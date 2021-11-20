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Общество20 ноября 2021 7:00

В Комсомольске-на-Амуре начнут готовить кадры для завода «Байкал»

В городе Юности появится «Кибердром»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Для производства самолетов «Байкал» потребуется много квалифицированных специалистов

Для производства самолетов «Байкал» потребуется много квалифицированных специалистов

Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре на площадке ТОСЭР «Комсомольск» оборудуют центр подготовки к соревнованиям во Всероссийском конкурсе кадров для цифровой промышленности «Кибердром». Также, там появится Центр роботизации.

- Для производства самолетов «Байкал» потребуется много квалифицированных специалистов. Поэтому необходимо организовать собственный учебный центр. Также, будем привлекать молодежь, - рассказал Игорь Фомин, министр промышленности и торговли края.

В «Кибердоме» получить новые навыки смогут студенты и школьники «Комсомольска-на-Амуре». Их обучат беспилотному управлению воздушными суднами. Молодежь научится основам программирования в авиационной промышленности.

- Молодые люди смогут обучиться новой востребованной специальности – оператор управления беспилотными объектами, - отметил Игорь Фомин.