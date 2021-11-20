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Политика20 ноября 2021 8:00

В Законодательной думе Хабаровского края предложили лишать парламентариев мандатов за три прогула

Новый законопроект предложили депутаты фракции ЛДПР
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Законопроект поддержали десять представителей фракции ЛДПР

Законопроект поддержали десять представителей фракции ЛДПР

В Законодательной думе Хабаровского края предложили новый законопроект. Депутаты от партии ЛДПР хотят внести изменения в работу парламентариев.

По предложенному законопроекту, возможно снижение кворума до 50%. Заседание будет считаться правомочным, если на нем будет присутствовать 19 и более депутатов.

Также, за прогулы или самовольное покидание заседания, депутаты рискуют лишиться мандатов. Парламентария могут лишить полномочий за три прогула.

- Законопроектом предлагается устранить названный правовой пробел и установить ответственность в виде досрочного прекращения полномочий депутата Думы за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект поддержали десять представителей фракции ЛДПР. В их числе председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова.