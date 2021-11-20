В 20 школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в субботу открылись пункты вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре проходит «медицинская суббота». В 20 школах этих городов открыты пункты вакцинации от COVID-19. Горожане, которые сегодня вакцинировались в школах, довольны удобным расположением.

Пункты вакцинации начали работать в 14:00. Для желающих привиться организовали отдельные входы, чтобы взрослые не встречались со школьниками.

- Волонтеры регулируют все потоки. Процесс занимает немного времени. Очереди большой нет, потому что в городе работает много пунктов вакцинации. За первые полчаса работы в Гимназии №1 прививки поставили 20 человек, - отметил Максим Горелов, главный врач городской поликлиники №16.

Поставить прививку в школах можно до 18:00.