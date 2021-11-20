Комсомольчанка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира и стала мастером спорта международного класса

Алина Кузнецова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»

Студентка АмГПГУ Алина Кузнецова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Губернатор края Михаил Дегтярев лично поздравил девушку в своем телеграм-канале.

Алине удалось стать серебряным призером в командных соревнованиях в дисциплине «двойной мини-трамп». Также, Алина Кузнецова выполнила норматив и теперь является мастером спорта международного класса.

- Поздравляю комсомольчанку Алину Кузнецову и ее тренера Александра Коноштарова с этим успехом и желаю новых побед. Нам есть, кем гордиться!, - написал в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.