Погода в Хабаровске 21 ноября 2021: днем станет холоднее

Осадков в краевой столице не ожидается Фото: Олеся Приходько

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в воскресение, 21 ноября в Хабаровском крае осадков не ожидается почти во всех районах, также днем похолодает на несколько градусов.

Температура воздуха в Хабаровске днем от - 4 до - 6 градусов. Ночью похолодает: от -11 до -13 градусов. Ветер западный - 4-13 метров в секунду.

В южных районах края осадков не ожидается, температура ночью от -10 до -15, днем от -1 до -6 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока и запада 5-12 метров в секунду.

В центральных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от -5 до -25 градусов, днем от -15 до 0 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-13 метров в секунду.

В северных районах также преимущественно без осадков. Однако в Николаевском и Охотском районах – ночью местами пройдет небольшой снег. Температура ночью от -10 до -22 градусов, днем от -14 до 0 градусов, ветер западный и северо-западный 5-14 метров в секунду.

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«КП»

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