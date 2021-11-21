Шестеро жителей Хабаровского края скончались от коронавируса за сутки

58 пациентов находятся в тяжелом состоянии Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Хабаровском крае подтвердилось 576 новых случаев заболевания коронавирусом, 322 человека выздоровели. 58 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 46 из них на ИВЛ.

Также зарегистрировано 6 летальных исходов за последние сутки, по данным краевого минздрава.

Больше всего случаев заболевания 20 ноября зафиксировано в Хабаровске – 216. Второе место по заболеваемости занимает Комсомольск-на-Амуре – там заболело 198 человек. На третьем месте по заболевшим находится район имени Лазо – 48 случаев. В Хабаровском районе 44 заболевших за сутки, в Николаевском - 41, в Вяземском -17. В остальных районах единичные случаи заболевания.

КОНКРЕТНО

В крае развернуто 2567 коек для больных COVID-19. Из них свободны 301.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 104 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 91 756 человека выздоровели.

Также 11 538 жителейм региона находится на лечении, из них 2266 в стационаре, 9 272 получают лечение амбулаторно

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«КП»

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