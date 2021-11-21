Знания ПДД проверят школьники Хабаровского края во всероссийской онлайн-олимпиаде

Олимпиада проходит для учеников 1-9 классов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для школьников 1-9 классов проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Участие в ней смогут принять и учащиеся Хабаровского края.

Бесплатное тестирование проходит до 28 ноября на платформе Учи.ру в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для выполнения всех заданий, необходимо зарегистрироваться и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

– Мы рады, что олимпиада вызвала такой отклик у детей по всей стране. Это значит, что формат и сами задания по-настоящему интересны ребятам. То, что результаты олимпиады не влияют на успеваемость в школе, лишь подтверждает, что мотивацией для них выступает увлекательный и качественный материал. Главное, что полученные знания помогут не только в учебе, но и в реальной жизни, – отметила София Малявина, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» .

Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ, а также АНО «Национальные приоритеты».

По данным организаторов, участие в проекте уже приняли более 2,6 миллионов детей по всей России.

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«КП»

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