Новогоднюю елку на набережной Хабаровска украсят самодельными игрушками

Игрушечные поделки будут принимать до 20 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в спортивном парке стадиона имени Ленина началась подготовка к зиме и новогодним праздникам. По традиции на площадке перед Универсальным краевым спортивным комплексом установят две искусственные ели. Уже на следующей неделе одну из них нарядят силами властей. А в украшении второго праздничного дерева приглашают принять участие хабаровчан в рамках творческого конкурса «Наряжаем елку вместе!»

Самодельные игрушки от взрослых и детей принимают до 20 декабря.

– Любой желающий может принять участие в нашем конкурсе. Главное, чтобы новогодняя поделка была креативной и прочной и высотой не менее 50 сантиметров. Также нужно приложить данные с фамилией и именем автора, адресом, телефоном, а также названием, – рассказали в министерстве спорта края.

Участники будут соревноваться в четырех номинациях: «Символ года-2022», «Спортивная игрушка», «Семейная игрушка» и «Оригинальная игрушка». Победители получат памятные призы и подарки. Всем участникам раздадут дипломы.

Новогодние игрушки будут принимать в будни 9:00 до 18:00 на стадионе имени Ленина, в здании легкоатлетического манежа (вход в башню). Все условия модно узнать по телефонам: 8-929-411-92-49, 8-914-154-58-78.

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«КП»

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