Для осужденных Хабаровского края создадут около тысячи рабочих мест к 2024 году

Дополнительные места появятся в исправительных центрах Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В исправительных центрах Хабаровского края будет создано порядка 1000 дополнительных рабочих мест для осужденных, принужденных к принудительным работам.

Столько мест необходимо выделить к концу 2024 года. В целом по Дальневосточному федеральному округу к этому сроку в территориальных органах ФСИН планируется создать свыше 6,5 тысяч мест для трудоустройства и размещения осужденных к принудительным работам.

- Эти меры принимаются согласно распоряжению правительства РФ ФСИН России, по которому количество рабочих мест в исправительных центрах страны необходимо увеличить до 80 тысяч, а к 2030 году полностью обеспечить ими тех осужденных, которые имеют право на замену лишения свободы принудительными работами, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что предприниматели региона заинтересованы в привлечении к себе на работу осужденных.

Например, в крае прорабатывается возможность создания исправительных центров на одном из лесоперерабатывающих предприятий. Кроме того, планируется привлекать осужденных на строительстве второй линии БАМа.

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«КП»

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