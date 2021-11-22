Жуткая метель накрыла Хабаровск 22 ноября Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Последняя неделя ноября началась не самым лучшим образом. В Хабаровский край пришел циклон. Первая метель в краевой столице началась с раннего утра. Днем температура воздуха будет держаться от -4 до -6 градусов. Ночью столбик термометра упадет до 9-11 градусов. Ветер северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду, однако порывы будут до 18-23 метров.

На юге региона днем также ожидается снег, местами сильный и очень сильный. Днем температура будет держаться от -3 до +2 градусов, а ночью - от -7 до -12 градусов. Ветер также ожидается от 8 до 13 метров восточного направления. Порывы до 18-23 метров.

В центральных районах региона днем местами пройдет снег, и поднимется метель. Днем температура будет держаться от -15 до 0 градусов. Ночью упадет от -10 до -23 градусов. Ветер ожидается северного и северо-восточного направлений от 7 до 13 метров, порывы до 15-20 метров.

На севере преимущественно без осадков. Исключение - Тугуро-Чумиканский район, где местами пройдет небольшой снег. Ночная температура на севере составит от -10 до -22 градусов, а дневная от -13 до +7 градусов. Ветер будет дуть в северном и северо-западном направлениях от 5 до 14 метров. Порывы ожидаются в пределах 15-20 метров.

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