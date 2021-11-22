В Хабаровском крае зафиксировано 572 новых случая коронавируса

С начала пандемии коронавируса в Хабаровском крае зафиксировано 104 857 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае, по данным на 22 ноября, выявлено 572 новых случая коронавируса.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Хабаровске (+189). На втором месте находится Комсомольск-на-Амуре (+171).

Состояние 58 человек врачи оценивают как тяжелое. 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, зарегистрировано семь смертей больных, у которых был диагностирован коронавирус.

- В Хабаровском крае развернуто 2567 коек. Количество свободных коек - 261, - рассказали в оперштабе.

С начала пандемии коронавируса в Хабаровском крае зафиксировано 104 857 случаев COVID-19.