Пункты обогрева открыли в Хабаровском крае из-за метели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На самых сложных участках дорог организовано дежурство мобильных групп спасателей. Из-за сильной метели в Хабаровском крае возможно возникновение несчастных случаев. Специальные пункты обогрева организовали специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Подразделения МЧС России готовы к реагированию. Наши полноприводные авто оснащены всем необходимым аварийно-спасательным снаряжением, шанцевым инструментом. Мы проверили и мобильные пункты обогрева. В них предусмотрены тепловые пушки, кроме того, есть возможность использовать и авто спасателей, где есть обогреваемые печкой салоны, одеяла и горячий чай, - рассказал Алексей Петрук, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе.

Сейчас к работе на сложных участках дорог готовы уже пять мобильных групп спасательных подразделений МЧС России. Приведены в готовность силы и средства пожарно-спасательных гарнизонов. Напомним, что с 22 по 23 ноября в регионе ожидается сильный снег, метель с усилением ветра порывами до 25-30 метров, а на побережье и до 30-35 метров. На дорогах может появиться снежный накат и заносы.

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