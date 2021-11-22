Михаил Дегтярев проведет прямой эфир в соцсетях Фото: Правительство Хабаровского края

В грядущий вторник, 23 ноября, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проведет очередной прямой эфир в разных социальных сетях. Глава региона достаточно часто выходит в прямые эфиры, где отвечает на вопросы жителей края.

Нередко звучат вопросы социального характера. Людей интересуют проблемы в сферах образования и здравоохранения, в частности - открытие новых школ, детских садов и больниц. Кроме того, весной и летом 2021 года часто задавали вопросы о расселении из аварийного жилья, расположенного на проспекте 60-летия Октября.

Во вторник, 23 октября, прямые эфиры пройдут на трех различных площадках. В 18:00 прямой эфир начнется в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», в сообществах правительства региона. А в 19:00 эфир пройдет в Instagram в аккаунте Михаила Дегтярева и правительства края. Вопросы можно задать заранее под анонсирующими публикациями. Анонсы уже опубликованы в официальных аккаунтах правительства, губернатора и региональных министерств.

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